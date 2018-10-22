İYTE’de 7'inci robot yarışması

TÜRKİYE’nin en büyük öğrenci organizasyonlarından biri olan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) düzenlenen IZTECH RoboLeague, İzmir ve çeşitli illerden gelen robot ekiplerini 7'inci kez bir araya getirdi.

İYTE Institute of Electric Electronic Engineers (IEEE) Öğrenci Kolu tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen robot yarışması İYTE Kampüsünde Makine Mühendisliği ve Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık 350 robot ve 700’ün üzerinde katılımcıyı, 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde ağırlayan organizasyon, robotların büyük çekişmelerine sahne oldu.

Yarışma programının birinci günü, İYTE Gösteri Merkezinde yapılan açılış töreniyle başladı. Burada konuşan İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, "Bilim ve teknolojide yarının Türkiye’sini medeni ülkeler seviyesine getirecek olan bu gençlerdir" dedi. IEEE İYTE Yönetim Kurulu Başkanı ve IZTECH RoboLeague 2018 Genel Koordinatörü Yunus Vergili de yaptığı konuşmada, henüz lisans seviyesindeyken yaptıkları organizasyonlar sayesinde 'Sadece derslere katılarak mühendis olunmaz' anlayışıyla üyelerine teknik ve sosyal tecrübeler katmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ilköğretim, lise ve üniversite düzeylerinde ekiplerin katıldığı yarışma yedi farklı kategoride yapıldı. Robotlar; çizgi izleyen, sumo, futro, çizgi labirent, arazi, serbest ve Türkiye’de fikir olarak ilk kez IZTECH RoboLeague yarışmalarında ortaya çıkan tasarla-yap-yarıştır kategorilerinde mücadele etti. Bu yılki teması 'çevre' olan tasarla-yap-yarıştır kategorisinde yarışmacı ekipler, kendilerine verilen 24 saat süresince uyumadan çevredeki atıkları toplayabilecek robot yapmak için çalıştı.

İZMİR, ()

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