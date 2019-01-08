İYTE Türkiye’nin marka üniversitesi olmayı hedefliyor

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Nature Index üniversiteler sıralamasında Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında genel kategoride 4'üncü sırada olma başarısı gösterdi. İYTE Rektörü Yusuf Baran, "Biz enstitümüzün uluslararası marka bir üniversite olması için tam gaz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Buradaki temel hedefimiz üniversitemizin sadece ulusal zeminde değil uluslararası alanda da üstün başarılara imza atması" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, dünyadaki en prestijli veri tabanı olarak görülen Nature Index’in kimya, dünya ve çevre, yaşam bilimleri ve fizik bilimleri kategorilerinde yaptığı değerlendirmede 2017 yılında Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçildi. Genel kategoride 4'üncü sırada yer alan İYTE, kimya biliminde 3, fizik biliminde 4, yaşam bilimlerinde ise 3'lüğü hak etti. 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 süresini kapsayan Nature Index’in 2017 listesinde Türkiye’den 68 üniversite yer aldı. İYTE, 200’e yakın araştırma görevlisi ve 6 bine yakın öğrencisi ile, bilimsel araştırma ve çalışmalarla Türkiye’nin uluslararası marka üniversitelerinden biri olmayı hedefliyor.

'DÜNYA LİSTELERİNDE EN ÜST SIRALARDA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

İYTE’nin 1992 yılında kurulan, Türkiye’nin tek ileri teknoloji üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, "Enstitümüzün kuruluşunun temel amaçlarından bir tanesi ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanını, Ar-Ge personelini yetiştirmek ve sonra da toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplumla paylaşmak. Bir diğeri ise bilim üretmek ve bu bilimin zemininde teknolojik üretim yaparak ülkenin ekonomik olarak büyümesine anlamlı katkılarda bulunmak. Nitekim çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile enstitümüz Ege Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin ise 10 araştırma üniversitesinden bir tanesi seçilmiştir. Bu seçimin temelinde üniversitemizin öğretim üyelerinin akademik başarısı, uluslararası düzeyde başarıları ve bu başarılarla beraber de akademik üretim süreçleri vardır. Enstitümüzde şu an 200’e yakın araştırma görevlisi, 6 bine yakın öğrenci var. Bu öğrencilerimizin 3 bin 851’i lisans, bin 96’sı yüksek lisans ve 496’sı ise doktora düzeyinde çalışmalarına devam etmektedir. Sizin de rakamlardan anlayacağınız üzere, enstitümüzdeki öğrencilerimizin yaklaşık 3’te 1’i lisansüstü eğitimine devam ediyor yani ileride ülkemizin ihtiyaç duyduğu tam zamanlı, doktoralı, nitelikli Ar-Ge personeli ya da bilim insanları olacaklar. Enstitümüz sahip olduğu 10 araştırma merkezi ile hocalarımıza tahsis ettiği araştırma laboratuvarıyla, cihaz parkıyla ve oluşturduğu araştırma ekosistemi ile bir araştırma üniversitesi olarak çalışmalarına ve hizmetlerine devam etmektedir" dedi.

Üniversite olarak temel hedeflerinin sadece ulusal zeminde değil, uluslararası alanda da üstün başarılara imza atmak olduğunu ifade eden Baran, "Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün uluslararası marka bir üniversite olması için tam gaz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Nitekim ülkemizde farklı kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalarda enstitümüzün sürekli en üst sıralarda yer aldığını gözlemliyoruz. Şu anda bizim temel hedefimiz enstitümüzün en kısa zamanda dünyanın en başarılı listeleri arasında en üst sıralarda yer almasını sağlamaktır. Çalışmalarımızın da temel motivasyonu budur. Bu yapılan araştırmalarla, çalışmalarla enstitümüzün fizik, kimya ya da yaşam bilimleri gibi farklı alanlarda Türkiye’de vakıf ve devlet üniversiteleri toplamında 3'üncü ve 4'üncü sıralarda olduğunu gözlemledik. Çok kısa bir zamanda ulusal zeminde bu başarılara imza atmış bir enstitünün yakın zamanda uluslararası arenalarda ülkemizin yüz akı olacak, markası olacak bir üniversiteye dönüşmesidir. Bu kapsamda araştırma alt yapılarımızın iyileştirilmesi, direkt veya tersine beyin göçü ile üniversitemizde istihdam ettiğimiz nitelikli bilim insanlarının sayısı ve kalitelerinin artırılması ve yine üniversitemizin uluslararası bir çekim merkezi kılınarak uluslararası arenadan da beyinlerin, nitelikli insan gücünün üniversitemize ve bu yolla ülkemize, sanayimize maksimum düzeyde katkı sağlamasını hedefliyoruz. Şu anki verilerimiz, hocalarımızın, araştırma merkezimizin başarıları da bu konuda bize son derece umut veriyor" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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