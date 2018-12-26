İYTE Nature Index'te ilk 5’te

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 'Nature Index' üniversiteler sıralamasında Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında genel kategoride 4'üncü sırada çıktı.

İYTE, dünyadaki en prestijli veri tabanı olarak görülen Nature Index’in kimya, dünya ve çevre, yaşam bilimleri ve fizik bilimleri kategorilerinde yaptığı değerlendirmede 2017 yılında Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçildi. Genel kategoride 4'üncü sıraya giren İYTE, kimya biliminde 3, fizik biliminde 4, yaşam bilimlerinde ise 3'üncülüğü hak etti. 1 Ocak- 31 Aralık 2017 süresini kapsayan Nature Index’in 2017 listesinde Türkiye’den 68 üniversite yer aldı.

İZMİR, ()

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