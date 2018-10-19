İYTE'de açılış dersini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal verdi

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) 2018-2019 akademik yılı açılışı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açılış dersiyle başladı.

Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'na çelenk koymayla başlayan 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, İYTE Kampüsü'nde düzenlenen programla devam etti. Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi'nde gerçekleştirilen törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Ege Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Yener Mercanköşk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimpark Müdürü Kayahan Dede, Urla Başsavcısı Tuncay Pelik, İYTEV Genel Kurul Üyesi İsmail Kuloğlu katıldı.

Törende konuşan Rektör Güden, İYTE'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. Rektör Güden şöyle konuştu:

"İYTE, YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre ülkemizdeki 10 araştırma üniversitesinden birisi olma başarısı gösterdi. Burada, araştırma-inovasyon ekosistemi kurmaya çalıştık. Sizlerle birkaç veriyi paylaşarak İYTE'nin ülkemizin bilimsel gelişim sürecinde oynadığı rolün önemini anlatmak istiyorum. Enstitümüzde 2016-2017 yılı içinde 486 makale yayınlandı ve bu makaleler 1305 atıf aldı. Yani CERN makaleleri de dahil edildiğinde bir öğretim üyesi başına 1.81 makale oranımız bulunuyor ki bu Türkiye ortalamasının üstünde bir rakam. İYTE tematik alanlarda yoğunlaşmış, yüksek teknoloji için bilgi üreten bir üniversite. Nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi iki tane stratejik öneme sahip alan belirledik. Bu alanlarda projeler yürütüyoruz."

Güçlü bir araştırma altyapısına sahip olduklarını belirten Rektör Güden, "İYTE kuruluşundan bu yana Türkiye'de araştırma üniversitesi misyonu yerine getirmiş olup, bu noktadan sonra bu misyonun daha da ileri götürüp bir dünya üniversitesi olmalıdır ve olacaktır" dedi.

Açılış dersini veren TÜBİTAK Başkanı Prof. Mandal da bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefi için İYTE gibi araştırma üniversitelerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mandal şöyle devam etti:

"Bilim olamadan teknoloji olmaz, teknoloji olmadan sanayi olmaz. Biraz önce Rektör hocamızın sunumundaki durum analizinde yer alan İYTE'nin performansı çok etkileyici. Yüksek teknoloji alanında üretim yapabilmek için öncelikle temel bilimlerde yoğun araştırmalar yapmalı ve bilgi üretmeliyiz. Bu yüzden İYTE, teknoloji üssü kavramının Türkiye'deki çıkış noktası. Uzun zamandır yakından takip ettiğim İYTE, bir akademisyen ve bilim insanı olarak gurur duyduğum bir araştırma üniversitesi." Prof. Dr. Hasan Mandal Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında hedeflere ulaşma konusunda bir ivme yakaladığını, Ar-Ge faaliyetlerinde bir atağa geçtiğini de söyledi. Bilimsel yayın ve patent başvurularında Türkiye'nin hızlı bir yükselişe geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın öğretim üyelerine projelerinde destek olabilmek için yeni programlar ürettiğini de sözlerine ekledi.

Törende 2017 yılında en çok makale yayınlayan akademisyenlere plaket ve araştırma ödülü verildi. Akademik yayın ödül töreninin ardından yıl içinde İYTE'den emekkliye ayrılanlar için de bir ödül töreni düzenledi.

Tören, elektronik solo keman müzik dinletisiyle sona erdi.

İZMİR, ()

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