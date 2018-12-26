'İyilik Hareketi Odası' projesi, büyüyor

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kepez ilçesi Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlerin öncülüğünde başlatılan 'İyilik Hareketi Odası' projesi, öğrencilerin ve hayırseverlerin desteğiyle büyüyor.

Medeniyet ve Değerler Kulübü üzerinden yürütülen projede, maddi durumu yetersiz olan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Projeye öncülük eden öğretmenlerden Fatma İnce ve Vildan İnce, öğrencilerin derslerdeki konsantrasyon problemlerini fark ettiklerini ve bu problemi aşmadan öğrencilerin başarıyı yakalayamayacaklarını düşünerek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden daha fazla verim almak ve onların iyiye, doğruya, güzele yönelmesini sağlamak için 'İyilik Hareketi Odası' projesinin önemli olduğunu vurgulayan Fatma İnce, "Bazı öğrencilerimizin ayakkabılarının yırtık olmasından dolayı teneffüse çıkmadığını ve derslerde ayaklarını saklayarak oturduğunu fark ettik, bu durum bizi çok üzdü ve dedik ki bu neden bir harekete dönüşmesin. Öğrencilerimizi ve diğer öğretmenlerimizi de projeye dahil ederek bir iyilik hareketi başlattık ve bu hareket neticesinde bu anlamlı odayı oluşturduk" dedi.

Fatma İnce ve Vildan İnce, öğrencilerin ihtiyacı giderildiğinde 'evet, öğretmenim beni seviyor, öğretmenim beni fark etti' ve 'okulum bana değer veriyor, ben de bu toplumun bir bireyiyim' düşüncelerini oluşturmak istediklerini ve bunu da başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN EVLERİNİ TEK TEK ZİYARET ETTİK'

'İyilik Hareketi Odası' projesini gerçekleştirirken, öğrencilerin evlerini tek tek ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerde, velilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini söyleyen okul müdürü Bülent Koçoğlu ise "Birçok açıdan öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek için böyle bir çalışma yaptık. Önce ayakkabı, sonra kıyafet, çanta ve ulaşım sorunu için bisiklet temin ettik ve odamızı oluşturmaya başladık. Sıfır diye tabir ettiğimiz kullanılmamış malzemeleri ve ikinci el ama temiz malzemeleri toplayarak odamıza yerleştirdik. Sonrasında ihtiyacı olan öğrencilerimizi tek tek İyilik Hareketi Odası'na çağırdık ve onları üzmeden ihtiyacı doğrultusunda dağıtımını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Projede emeği geçen öğretmenlerimize ve odanın oluşturulmasında katkı koyan öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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