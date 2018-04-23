Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), () - HATAY'ın Altıözü ilçesinde yaşayan 76 Suriyeli çocuk için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, İyidere'den Altınözü'ne Kardeşlik Köprüsü Projesi'yle Rize'nin İyidere ilçesine gezi programı düzenlendi.

Ülkelerinde 2011'den beri yaşanan iç savaşın, en büyük mağdurları Suriyeli ve Afrinli yetim çocuklara yönelik, Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi, İyidere Kaymakamlığı ve İyidere Belediyesi arasında İyidere'den Altınözü'ne Kardeşlik Köprüsü Projesi gerçekleştirildi. Suriyeli muhacir yetim çocuklar, İyidere ilçesinde vatandaşların evlerinde ağırlanacak. Etkinlik kapsamında, Suriyeli ve Afrinli yetim çocuklar tarafından koro çalışması sergilenecek. Ayrıca İyidere Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında çocuklar, çuval yarışı, halat çekme, kısa mesafeli koşu etkinlerine katılacak.

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