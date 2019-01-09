İyi Tarım Uygulamaları sertifikaları verildi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde İyi Tarım Uygulamaları kursuna katılan üreticilere sertifikaları verildi.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Yazır Mahallesi'nde düzenlenen İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 36 üreticiye sertifikaları törenle verildi. Köy konağında yapılan sertifika törenine Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Başkan Yardımcısı Ahmet Memioğlu, Mehmet Manavoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Dudu Kocabaş, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu ve çok sayıda üretici katıldı.

Kaymakam Ömer Çimşit, İyi Tarım Uygulamalarının gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, "İyi Tarım Uygulaması ile üreticilerimizin kazancı ve rekabet gücü artacağı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmuş olacaktır. Tarımsal üretim yaparken her ne kadar önceliğimiz para kazanmak ise de gelecek nesilleri düşünerek, sağlıklı, kaliteli, çevre, insan ve havyan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlikle gıda güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmalıdır. Ancak bu sayede gelecek nesillere sağlıklı yaşam olanağı sunabiliriz" dedi.

Daha sonra üreticilere sertifikaları verildi.

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