İYİ Parti’ye yeni il yönetimi

MERSİN, () MERSİN’de, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, yeni oluşturulan İl Yönetim Kurulu’nu açıkladı.

Başkan Koca, yaptığı açıklamada, yeni yönetimde 60 ismin yer aldığını belirterek, "24 Haziran seçimlerinden sonra, parti teşkilatlarımızın yenilenmesi çalışmaları neticesinde, İl Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Genel Merkezimizin görevlendirmesi neticesinde, hızla hareket ederek, yönetim kurulumuz oluşturulmuş ve yetkili makamlarca onaylanmıştır" dedi

Başkan Koca, İYİ Parti’nin, kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen, halkın gösterdiği teveccühle TBMM’ne girdiğini ifade ederek "İYİ Parti, Türk siyasi hayatında köklü değişikliklere yol açmış, iktidar alternatifi olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Parti olarak, gerek Türkiye’de, gerekse Mersin’de ciddi hedeflerimiz vardır. Bu hedeflere ulaşmak için, gece gündüz demeden çalışacağız. Kapımız her zaman, değerli hemşerilerimize açık olacaktır. Sizlerle birlikte aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun olamayacağını düşünüyorum."

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