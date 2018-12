İYİ Partili Çıray: Seçimden büyük bir başarı ile çıkacağız

İYİ Parti İzmir il ve ilçe yönetimleri, belediye başkan aday adayları ile yemekte bir araya geldi. İnciraltı’ndaki bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, seçimlerden büyük bir başarı ile çıkacaklarını öne sürdü.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, ilçe teşkilatları ve belediye başkan aday adayları katıldı. Çıray, Türkiye’nin çok zor ve olağanüstü şartlardan geçtiğini belirtti. Yine çok zor şartlarda seçime gidildiğini savunan Çıray, tüm olumsuzluklara rağmen gördüğü tablonun umudunu arttırdığını söyledi. Aytun Çıray, "İnşallah bu seçimlerden hep birlikte Türkiye için büyük bir başarı ile çıkacağız" dedi. Çıray, konuşmasının ardından bir hasta yakınını ziyaret edeceğini belirterek, yemekten ayrıldı. Yemeğe katılmayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise yoğun programlarının bulunduğu gerekçesiyle telgraf ve çiçek gönderdi.

‘İYİ PARTİ ALTERNATİFİ VAR’

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da 24 Haziran seçimlerine henüz 7 aylık bir parti olarak girdiklerini hatırlatarak, "Partimiz bütün teşkilatları ile seçimlere hazırlandı. Bütün engellere rağmen, her yerde önünün kesilmesine rağmen, partimizin milletle kucaklaşması engellenemedi" dedi. 31 Mart Pazar günü de İYİ Parti ile Türk milletinin kucaklaşmasına şahit olacaklarını aktaran Kırkpınar, Anadolu’nun her yerinde İYİ Parti’ye yönelik bir teveccühün olduğunu ileri sürdü. Konuşmasında İYİ Parti’nin etnik köken üzerinden siyaset yapmadığını, yapmayacağını da aktaran Hüsmen Kırkpınar, artık Türkiye’de alternatif olarak İYİ Parti’nin olduğunu dile getirdi. Kırkpınar, "Milletle iş birliği altında gerçekleştireceğimiz seçimlere giderken Anadolu'nun her bir yanından İYİ Parti'ye teveccüh olduğunu görüyoruz. Biz bu parti kurulurken şuna önem verdik; Türkiye, Anadolu coğrafyasından, Balkanlardan, Kafkaslardan, Kuzey Afrika'dan, Mezopotamya'dan gelen on milyonların oluşturduğu milletin adı Türk milleti idi. İşte o Türk milleti, göreceksiniz ki İYİ Parti'yi bağrına basacak, İYİ Parti'yi iktidara getirecektir" diye konuştu.

