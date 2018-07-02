İYİ Partili Bahşi'den Korkuteli'ne ziyaret

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Korkuteli'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Korkuteli ilçe binasında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Feridun Bahşi'yi İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Yıldız ve ilçe yöneticileri karşıladı. Bahşi, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran seçimleri için ilçe teşkilatlarının özellikle Antalya'nın gece gündüz çalıştığını söyleyen Bahşi, "Şimdi yerel seçimler için çalışmalarımıza hız vereceğiz. İl ve ilçe teşkilatlarımız, geniş istişare toplantıları yaparak belediye başkan adaylarını ve meclis üyesi adaylarını gerekçelerini de açıklayarak belirleyecek" dedi.

Bahşi, "Korkuteli'de gecesini gündüzüne katarak çalışan teşkilat yöneticilerimize, emekli maaşından, mutfak masrafından kısarak destek olan partililerimize gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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