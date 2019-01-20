İYİ Parti'ye 300 katılım

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da İYİ Parti'ye yaklaşık 300 kişi katıldı. Katılanların rozetini milletvekili Tuğba Vural Çokal ile İl Başkanı Ahmet Aydın taktı.

İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene, Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal da katıldı. Ak Parti'den İYİ Parti'ye geçen Yusuf Öztürk, Ak Parti'ye umutla girdiklerini hatırlatarak, “Partinin umutlarımızdan uzaklaştığını gördük. Gelecekle ilgili umudumuzu kaybetmemek için İYİ Parti'ye geçtik" dedi.

Törende konuşan milletvekili Çokal, İYİ Parti'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, katılanlara teşekkür etti. İl Başkanı Ahmet Aydın da siyasetin umut ile yapıldığını belirterek, “Umudu olan insan inanç yüklüdür. Geleceği umut kurtarır ama inanç inşa eder. Aramıza katılan bu kardeşlerimiz, milletimizin ferdidir. Milletimize hep inandık ama onların uyanışı, adaletli muhakemesini gördükçe daha da coşku ve inanç ile doluyoruz" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanları, Suriyelileri, FETÖ'nün siyasi ayağını, tren kazalarını, teşeron işçileri meclise taşıdıklarını ifade eden Başkan Aydın, seçim öncesi yapılan tüm karartmalara rağmen yollarına azim ve kararlılıkla devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Tören, rozet takılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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