KAYSERİ,() - İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonrası 24 Haziran'da yapılacak seçime çalışmalarına start verdiklerini ifade etti.

Erken seçimin açıklamasının ardından İYİ Parti seçim çalışmalarına başladı. İL Başkanı Hüseyin Tekin teşkilatları ile birlikte seçim çalışmasında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda hedef belirlendi. Seçime katılmak için tüm yasal şartların sağlandığını vurgulayan İl Başkanı Tekin, " Türkiye’nin umudunun İYİ Parti iktidarı ve Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığında olduğunu" söyledi. Tüm il ve ilçe teşkilatları olarak seçime hazır olduklarını vurgulayan Tekin, 24 saat çalışacaklarını belirtti.