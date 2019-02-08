İYİ Parti, Pamukkale'de CHP'nin adayı Divarcı'yı destekleyecek

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Pamukkale ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı'yı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Milletvekili Yasin Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli bütününde değişimi gerçekleştirebilmek için CHP ile yaptıkları Millet İttifakı işbirliğini daha da güçlendirebilmek adına Pamukkale ilçesinde CHP'nin adayı Ahmet Divarcı'yı destekleyeceklerini duyurdu. Öztürk açıklamasında ayrıca, "İşbirliği çerçevesinde iki parti tabanı arasında kaynaşmanın, kenetlenmenin tam olarak sağlanabilmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Atalarımızın dediği gibi 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' diyerek birlikte yerel iktidara yürümeye karar verdik. Denizli'de ses getirmek, kötü gidişata dur demek için, ortak aklı iktidara taşımak için az kaldı. Karar yüce milletimizindir. 'Ben yaptım oldu' zihniyetinden kurtulmak istiyorsak az kaldı, karar milletindir. Hep birlikte hareket edersek aşılmayacak dağ, yıkılmayacak sultan yoktur" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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