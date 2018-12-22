İyi Parti Osmaniye Adayı Davut Çuhadar oldu

OSMANİYE, () - İYİ Parti'nin Osmaniye Belediye Başkanı Adayı eski Belediye Başkanı Davut Çuhadar oldu.

İyi Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde il bazında kesinleşen adaylarını kamuoyuna duyurdu. 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihleri arasında AK Parti'den Osmaniye Belediye Başkanlığı görevini yapan Çuhadar, "Osmaniye'de rakibim siyasetçiler değil. Şuan ki Belediye Başkanıdır. Beni bu göreve laik gören sayın Genel Başkanım Meral Akşener'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçtaroğlu'na çok teşekkür ediyorum"dedi.

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