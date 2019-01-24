İYİ Parti'nin Gölhisar adayı Okunakol

Mesut MADAN/BURDUR, () - İYİ Parti'nin Burdur Gölhisar ilçesindeki belediye başkan adayı Bülent Okunakol oldu. Okunakol adaylığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gölhisar'da MHP'den aday adaylığı için müracaat eden Bülent Okunakol, aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçti. Okunakol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'nin Gölhisar Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu. Bülent Okunakol, "23 Ocak 2019 Çarşamba günü itibariyle Gölhisar İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortaklaşa ittifakıyla İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan tarafından Gölhisar Belediye Başkan adaylığım açıklanmıştır" dedi.

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