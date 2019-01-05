İYİ Parti'nin 11 adayı belli oldu

ANTALYA, () - İYİ Parti'nin Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'daki 11 belediye başkan adayı belli oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aralarında Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'nın da bulunduğu 99 belediye başkan adayı daha açıklandı. İYİ Parti'nin Antalya'daki adayları Serik'te Yusuf Mecek, Alanya'da Abdullah Sönmez, Gündoğmuş'ta Sultan Çetin, Korkuteli'de Halil Kara oldu.

Afyonkarahisar'da ise mevcut Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile mevcut Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Belde Belediye Başkanı Aykut Okumuş İYİ Parti'nin adayları olurken, Çobanlar ilçesinde Sefa Değirmen ve Sandıklı ilçesinde Asım Orhan aday gösterildi.

İYİ Parti'nin Isparta'daki adaylarından 3'ü de belli oldu. Gelendost ilçesinde Mustafa Özmen, Senirkent ilçesinde Nurullah Cabaoğlu ve Sütçüler ilçesinde ise Arif Demirkaya belediye başkan adayı gösterildi.

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