İYİ Parti'nin 11 adayı belli oldu (2)

YUSUF MECEK PARTİLİLERLE BULUŞTU

Kapanan Belek Belediyesi'nde 3 dönem başkanlık yapan Yusuf Mecek, İYİ Parti'nin Serik Belediye adayı gösterilmesinin ardından ilçe binasında partililerle buluştu. Tebriklerini kabul eden Yusuf Mecek, "İlçemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Benimle birlikte Serik'e hizmet sevdasında olan kıymetli dava arkadaşlarımla nasip olursa Serik'te İYİ Parti'nin kazanması için gece gündüz çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Serik iyilerle kazanacak. Hak ettiği hizmeti ve değeri bulacaktır" dedi.

İlçe Başkanı Kadir Bodur da "İYİ Parti olarak bir iddiamız vardı. 24 Haziran'da yakaladığımız başarıyı, 31 Mart'ta da devam ettireceğiz. Genel merkezimizin almış olduğu karara saygılıyız. Genel merkezimiz 4 adayın içerisinden Yusuf Mecek'i Serik Belediye Başkanlığı'na aday göstermiştir" diye konuştu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, ()

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