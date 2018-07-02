İYİ Parti'li Akkal mazbatasını aldı

MANİSA'da 24 Haziran'daki seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Tamer Akkal, törenle mazbatasını aldı.

24 Haziran'daki seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçilen tek isim olan Tamer Akkal'a mazbatasını vermek için Manisa Adliyesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ ve partililer katıldı. Akkal'a mazbatasını Manisa İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ve İl Seçim Kurulu üyesi Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu verdi.

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Akkal, yeni kurulan İYİ Parti'den Manisa milletvekili olarak çıkmanın kendisi ve partisi için önemli bir başarı olduğunu söyledi. Kendisinin makam sevdalısı olmadığını dile getiren Akkal, "İnşallah daha çok çalışarak önümüzdeki yerel ve daha sonraki genel seçimlerde hakettiğimiz başarıyı fazlasıyla alacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin, Cumhuriyetimiz'in, Manisamız'ın bekası için mecliste var gücümle çalışacağım" diye konuştu.

Konuşmasının ardından İYİ Parti Manisa Milletvekili Akkal, törene katılan partililer ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,()

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