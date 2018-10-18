İYİ Parti Korkuteli ilçe yönetimi istifa etti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - İYİ Parti Korkuteli ilçe yönetimi, genel merkezin tavsiye kararına uyarak görevden istifa etti.

İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Süleyman Yıldız, genel merkezin talebi üzerine yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Süleyman Yıldız, "Yeniden yapılanma ve parti içi teşkilatlanma konusunda alınan kararlar neticesinde, daha önce il başkanlarının ve yöneticilerinin istifaları istendiği gibi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın imzasıyla ülke genelindeki tüm ilçe yönetimlerinin istifaları istenmiştir. Biz de Korkuteli ilçe yönetimi olarak genel merkezimizin tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunmaktayız. Başkanlık divanımızın almış olduğu kararın yerinde olduğunu ve teşkilatımızın işlevselliği açısından çok faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu karar neticesinde tüm ilçelerde yeni görüşler, yeni yönetimler kurularak yerel seçimler öncesinde tepeden tırnağa yenilenmiş, güçlenmiş, dinamik, zinde, formda ve başarıya endeksli bir İYİ Parti inşa olacaktır" dedi.

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