İYİ Parti Korkuteli'de görev dağılımı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - İYİ Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan Korkuteli ilçe yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını yaptı.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından geçen günlerde kurucu ilçe başkanı olarak atanan Süleyman Yıldız'ın oluşturduğu yönetim kurulu da kısa süre önce onaylandı. Yeni yönetim kurulu ilk toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Süleyman Yıldız, "İYİ Parti ilçe başkanlığı olarak 7'den 70'e dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm halkımızın sorunlarını dinleyip en kısa sürede cevap vermek temel ilkemizdir. Her ne kadar siyasi bir parti olsak da sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeyi bir borç biliriz" dedi.

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