İYİ Parti İzmir’e heyet gönderiyor

İZMİR’e henüz il başkanı atamayan İYİ Parti Genel Merkezi, yarın (Cuma) 4 kişiden oluşan bir heyet gönderecek. Heyet, İzmir’de partililer ve teşkilatlarla görüştükten sonra, son kararını verecek.

İYİ Parti Genel Merkezi, İzmir’e heyet gönderecek. Yarın saat 11.00’de İl Başkanlığı'na gelmesi beklenen 4 kişilik heyet, teşkilatlarla ve partililerle görüşecek. Atanacak il başkanı için partililerin görüşlerini alacak olan heyet, daha sonra genel merkezin de onayı ile yeni başkan konusunda son kararını verecek. İl Başkanlığı’nı vekaleten yürüten Ramazan Dündar Tanrıverdi, heyeti il binasında karşılayacaklarını söyledi. Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ilçe teşkilatlarında revizyon yapacağını hatırlatan Tanrıverdi, revizyonun her ilçede olmayacağını söyleyerek, "Genel Merkez, ‘Lüzum görülen ilçelerde revizyon yapılacak’ diyor. Yani bu revizyon bütün ilçeler için geçerli değil" dedi. ‘Lüzum görülen’ ilçelerde yapılacak revizyona yeni il başkanının karar vereceğini ifade eden Tanrıverdi, şuanda ise başkanları olmayan Narlıdere, Güzelbahçe ve Bayındır ilçe başkanlıklarına atama yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Tanrıverdi, "24 Haziran genel seçimlerinden önce partimiz acele bir şekilde kuruldu. O dönem İzmir’de 30 ilçenin 28’inde kongremizi tamamladık. Seçim öncesi Kınık ve Menderes’te kongre yapamadık. Yeni il başkanı belli olduğunda kongreleri yapacağız" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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