İYİ Parti İzmir'de yeni A takımı belli oldu

İYİ Parti kurucu İl Başkanı Yıldırım Ulupınar partisini 2019 seçimlerine götürecek 32 kişiden oluşan danışman ve Başkanlık Divanı üyelerini belirledi.

İlk olağan kongresini geçen 10 Mart'ta gerçekleştiren İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı seçime tek aday olarak giren kurucu başkan Yıldırım Ulupınar'ı yeniden başkan olarak seçti. İl Başkanı Yıldırım Ulupınar da partisini 2019 seçimlerine götürecek 32 kişiden oluşan Danışman ve Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Ulupınar, gerçekleşen İl yönetim kurulu toplantısı sonrasında Divan Kurulunun oluşturulduğunu açıkladı. Buna göre; Atilla Certel, Ünal Deveci, Enver Şerif Turgut, Şükran Yörük Danışman oldu. İl Sekreteri Hüsmen Kırkpınar, Teşkilat Başkanı Koray Ükünç, İl Muhasibi Şeref Şencanbaz, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ergenekon, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Çakar, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erhan Atlı, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sarızeybek, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Gök, Basın ve Propogandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cumhur Kaynar, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Üretmen, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ülker, STK ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Esra Akkaş, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Kervan, İşveren ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bülent Kırılmaz, Meslek Odalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Dönertaş, İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seda Özçelik, Ar-Ge'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Oğuz, Kültür Ve Sanattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ülkü Doğan, Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Beydoğan, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dündar Tanrıverdi, Çevre ve Şehirden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şükrü Çakır, Parti İçi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Danışman, Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Rüştü Kadıoğlu, Bilim ve Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Şükrü Ağırbaş, İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Balvar, Halkla İlişkiler için Funda Doğan Kapukıran, Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama için Kemal Sevinç ,Turizm Politikaları ve Yatırımları için Mediha Keskin belirlendi.

İZMİR, ()

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