İYİ Parti İzmir'de 30 ilçe ve Büyükşehir'de aday çıkaracak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin bütün seçim bölgelerinde kendi adayları ile yerel seçimlere gireceğini açıkladı. Dervişoğlu, İzmir'de de Büyükşehir Belediye başkan adayının yanı sıra 30 ilçede aday göstereceklerini söyledi.

İzmir'de il başkanlığına henüz atama yapmayan İYİ Parti, yerel seçimlerde belediye başkan adayı göstereceği isimler üzerinde arayışa başladı. İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, il başkanının yakın bir zaman içerisinde belli olacağını söyledi. Müsavat Dervişoğlu, yerel seçimlere dair partisinin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Anadolu'da çeşitli illere giderek değerlendirme toplantıları yaptıklarını ifade eden Dervişoğlu, yerel seçimler öncesi adaylıklar konusunda envanter biriktirdiklerini ve ellerindeki isimler üzerinden kamuoyu araştırmaları yapacaklarını açıkladı. Şimdiye kadar 56 ilin taramasını yaptıklarını belirten Dervişoğlu, "Parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşlarından görüşler alıyoruz. Kentin mevcut belediyelerinin performans ölçümlerini alıyoruz. Bir takım siyasi dengeler var. Onlar üzerinde konuşup tartışıyoruz" dedi.

'HER YERDE ADAYIMIZ OLACAK'

Siyasette dengelerin farklı olduğunu, bu nedenle diğer siyasi partilerdeki gelişmeleri takip ederek, adaylarını ona göre açıklayacaklarını vurgulayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Adaylar, seçimlerde herhangi bir siyasi partiden aday olmayı düşünebilir. O siyasi partide beklentilerine karşılık bulamayabilir. Bunu yapan birden çok aday olabilir. Başka bir adayı da destekleme kararı alınabilir. Aday olmayı düşündüğü partinin dışında da bir adaylık söz konusu olabilir. O nedenle özellikle tecrübeli siyasi parti ve adayların, erken adaylık açıklamasından azami ölçüde uzak duracakları kanısındayım."

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin bütün seçim çevrelerinde kendi adayları ile seçime katılacağını belirterek, İzmir'de 30 ilçe ve Büyükşehir'de aday göstereceklerini söyledi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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