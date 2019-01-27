İYİ Parti İzmir, Aydın ve Denizli'de bazı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Merkezi, CHP ile iş birliği yapmadığı ilçelerde, aday göstereceği isimleri açıkladı. İzmir'de Kiraz, Selçuk, Tire ve Urla'da kendi adayları ile seçime girecek olan İYİ Parti, Denizli ve Aydın'ın da kimi ilçelerinde de aday çıkaracak.

İYİ Parti Genel Merkezi, 31 Mart seçimlerinde CHP ile iş birliği yapmadığı adreslerde, seçime katılacak olan belediye başkan adaylarını belirledi. Buna göre İYİ Parti İzmir'in Kiraz, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerinde kendi adayları ile seçime katılma kararı aldı. Kiraz'da Mehmet Emin Avşar'ı aday gösteren İYİ Parti, Selçuk'ta Levent Görür, Urla'da ise Hasan Hüseyin Türkoğlu ile seçime katılacak. Parti, Tire'de ise 24 Mart 2018'de ilçe başkanlığı görevini yürütürken makamında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğrayan ve olaydan yara almadan kurtulan Salih Atakan Duran'ı aday gösterdi. İYİ Parti Aydın'ın Buharkent ilçesinde Yusuf Vural, Nazilli'de Kürşat Engin Özcan, Köşk'teVeli Tuna'yı belediye başkan adayı olarak açıkladı. Parti, Denizli'nin Buldan ilçesinde Temel Başbuğ, Kale'de ise Necati Tahal'ı aday olarak belirledi.

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