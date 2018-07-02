İYİ Parti Genel Merkez'i teşkilatlardan rapor istedi

İYİ Parti Genel Merkezi, 24 Haziran seçimlerinin ardından teşkilatlardan seçim sonuçlarına dair rapor istedi. İl başkanlıklarına gönderilen yazıda genel merkezin bilgisi dışında görevden alma gibi tercihlerde bulunulmaması uyarısı yapıldı. İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı kulislerine yansıyan bilgilere göre, genel merkeze gönderilmek için hazırlanacak olan raporda, belediye başkanlığı için aday adayı olmak isteyen ilçe başkanlarının istifalarının hemen alınması için, öneride bulunulacak.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzası ile İYİ Parti il başkanlarına 'Teşkilat revizyon çalışmaları' konulu bir yazı gönderildi. Yazıda, İYİ Parti'nin ilk kez katıldığı bir yarıştan her şeye rağmen başarı ile çıktığı belirtildi. Genel merkez, teşkilatlardan seçim sonuçlarına dair de detaylı bir rapor istedi. Yazıda, teşkilatlardan gelen raporların hızla değerledirmeye alınacağı vurgulanırken, daha sonra gerekli revizyon ve güçlendirme adımlarının da cesaretle atılacağı belirtildi. Genel merkez ayrıca kendilerinin bilgisi, talebi ve onayı dışında, il ve ilçe teşkilatlarının kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmalarını istedi. Bunun partiye büyük zarar vereceği belirtilirken, "Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir" ifadesine yer verdildi.

ADAY ADAYLARININ İSTİFASI ALINACAK

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nın da seçim sonuçlarına dair detaylı bir rapor hazırlamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, aksaklıklar, teşkilatların talepleri, seçim dönemi görülen hatalar ve eksiklikler raporda yer alacak. Rapora ayrıca bir de not düşülecek. İYİ Parti İzmir İl Yönetimi, yerel seçimlerde teşkilatlarda yaşanacak istifalar sonrası, ilçe başkanlıklarının boş kalmaması için, aday adayı olmak isteyen partililerin istifasının erkenden alınmasını isteyecek. Genel merkezin bu görüşe sıcak bakması halinde, İzmir'de aday adayı olmak isteyenlerin istifası alınmaya başlanacak.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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