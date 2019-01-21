İYİ Parti Erdemli İlçe Yönetimi istifa etti

MERSİN, () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Fazıl Koşar ve yönetim kurulundaki 21'i asil 12'si yedek üye olmak üzere 33 kişi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Fazıl Koşar, "Meral Akşener, parti kurulmadan önceki 2017 yılı başkanlık referandumu sürecinde, İYİ Parti kurulduktan öncesinde ve sonrasında da toplantılarda, mitinglerde, geçtiğimiz aylarda Anamurumuzu ziyaretinde, basına yapılan toplantıda Erdemli İYİ Parti İlçe Başkanı olarak bizzat bana yerel seçimlerde teşkilatların görüşü alınacak, gerekirse sandık konup, önseçim yapabileceğimiz sözünü vermişti. Fakat, Meral Akşener tarafından söz verilmesine rağmen, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde ve bugün gelip çatan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de tamamen ilçe teşkilatının ve il teşkilatının görüşü dikkate alınmayarak belediye başkan adayı belirlenmiştir" dedi.

Dikkate alınmadıklarını ve bu nedenle derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Koşar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.



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