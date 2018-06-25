İYİ Parti Edirne İl Başkanı Türkay: Beklenilenin çok altında başarı elde ettiğimiz bir gerçektir

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Mete Türkay, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel seçimi ile ilgili, "Genel sonuçları itibarı ile hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde beklenilenin çok altında bir başarı elde ettiğimiz bir gerçektir" dedi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Mete Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde beklenilenin çok altında bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Bunun birden fazla nedeni olmakla birlikte bu saatten sonra bunları belirtmek artık bahane üretmek anlamına gelir bu sebeple bunlara ilişkin açıklama yapmayı çok yerinde bulmuyorum. Ancak kuruluş ve kongrelerle boğulmuş daha tam teşkilatlanma ile uyum sağlamadan daha 2 aylık bir teşkilat olarak girmiş olduğumuz seçimlerde, Edirne'mizde hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliği seçimlerinde partimizin çok üstünde bir oy yüzdesi aldığımız ve meclise partimizi ve Edirne'mizi temsilen milletvekili gönderdiğimiz açıktır" dedi.

Edirneliler'e, İYİ Parti'ye gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eden Türkay, şunları söyledi: "Kuruluştan şimdiye kadar olan süreçte başarısızlık görülen veya değerlendirilen her şeyin genel merkezimize ve sahsıma ait olduğunu belirterek, asıl ve yedek ayrımı yapmadan, var olan başarımızın gerçek sahipleri olan, olanakları dahilinde ellerinden gelen tüm gayreti gösteren herkese yürekten teşekkür eder ve hepsini tek tek tebrik ederim. Sonuç olarak büyük Türk milletinin çoğunluğunun iradesi dahilinde Cumhurbaşkanlığını kazanan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Edirne'mizi ve milleti temsilen Edirne’den seçilen başta parti adayımız sayın Orhan Çakırlar'ı, CHP'li sayın Okan Gaytancıoğlu’nu, sayın Erdin Bircan’ı, Ak Partil'li sayın Fatma Aksal’ı kutlar, yüklenmiş oldukları bu önemli görevlerinde kendilerine başarılar dilerim"