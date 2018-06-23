İYİ Parti'den Karşıyaka'da yürüyüş

İYİ Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayları, Karşıyaka'da 'iktidar yürüyüşü' yaptı. Yürüyüşe, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, İzmir 2. bölge milletvekili adayları, İYİ Parti İzmir İl ve ilçe başkanları katıldı.

Yürüyüş, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarına çelenk bırakılıp, şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İYİ Partili Karşıyakalılar, Tapani grubunun çaldığı, İzmir Marşı eşliğinde, Karşıyaka Çarşısı'ndan geçip sahildeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Bu sırada bir vatandaş, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'a, soğan ve patates vererek, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi, tarım için önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Çıray da bunun üzerine, "Girdi maliyetleri yükseldiğinden üretim yapamayan köylü şu anda çaresiz, ekimden dikimden vazgeçti. Atatürk'ün 'milletin efendisi' olarak nitelendirdiği köylü, AKP iktidarı döneminde bitme noktasına geldi. Köylü, yurttaşımızın yaşam kaynağıydı. AKP, köylüyü üreten değil tüketen konumuna getirdi. Kendi öz evladımızı güçlendirip neslimizi beslemek yerine ithalatı tercih ettiler. İYİ Parti iktidarında tarım kalkınacak. Köylü tekrar milletin efendisi olacak" dedi.

Sık sık, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganının atıldığı yürüyüş sırasında, çarşıdaki vatandaşlar İYİ Partililere el sallayıp sevgi gösterisinde bulundu. Deniz'den tekneler yürüyüşe eşlik etti. Milletvekili adayları Karşıyaka Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

İZMİR, ()

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