İYİ Parti'den Başkan Sözen'e destek

ANTALYA, () - İYİ Parti Antalya milletvekilleri Feridun Bahşi ve Tuğba Vural Çokal, Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan adayı Şükrü Sözen'i, Seçim İrtibat Ofisi'nde ziyaret etti.

İYİ Parti Antalya milletvekilleri Feridun Bahşi ve Tuğba Vural Çokal'a ziyaretlerinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları İbrahim Celayiroğlu ve Alper Arıkan, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı da eşlik etti. CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP Seçim Komitesi Başkanı Mustafa Ünal ve komite üyelerinin de bulunduğu ziyarette, Başkan Şükrü Sözen, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Manavgat'ta iki partinin yaptığı işbirliğindeki ruh ve heyecanın ortak noktasının Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, milli değerler ve ülkenin bekası olduğunu dile getirdi.

CHP ve İYİ Parti ittifakının coşku yarattığını kaydeden Bahşi, "Manavgat'ta yaşanan coşku heyecan bizi memnun etmiştir. Aynı coşku ve heyecanla Türkiye'nin her yerinden sokaklara akacağız ve bu seçimlerde hep birlikte çalışarak büyük başarı elde edeceğimize inanıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'i de yakından takip ediyoruz. Kazanacağından zaten şüphemiz yok. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ise "Aranızdan bir kardeşiniz olarak, Manavgat'ın kızı olarak her zaman Manavgat için en iyiyi yapmaya çalışacağım. Şükrü Sözen başkanımıza da çalışmalarında ve çıktığı yolda başarılar diliyorum" dedi.

'ORTAK DEĞERLERİMİZ İÇİN SORUMLULUK ALDIK'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ziyaretlerinde dolayı İYİ Parti heyetine ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Seçim süreçlerini taşımanın oldukça zor olduğunu belirten Başkan Sözen, "Kazanmak için ferdi bir gayemiz yoktur. Kazanmak hepimizin olur, kentin olur, ülkenin olur. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar gereği, biz de kendi bölgemizde sorumluluk almamız gerektiğine inandık. Ağır ağır yok edilmeye çalışılan değerlerimize sahip çıkmak adına siyaseti her türlü meşakkatine rağmen yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Bizi bir araya getiren değerler ve Atatürk'ün bize bıraktığı milli değerlerimizin korunması kollanması konusu en büyük hassasiyetlerimizdir" diyen Başkan Sözen, "Hangi partiden olursa olsun biz bu değerleri korumaya çalışan her siyasi düşünceye saygı duyuyoruz ve olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkelerine bağlı bizi biz yapan özel değerlere bağlı gerçek bir ülkücü, milliyetçi bir yapıya her zaman ihtiyaç olduğuna inanıyorum ve bunu her yerde söylüyorum. Bu bizim genel düşüncemiz, bakış açımızdır. Bu değerler çerçevesinde bir araya gelmek çok güzel. Bu Şükrü Sözen'in veya bir siyasi partinin mücadelesi değildir. Türkiye'de bu birlikteliğin uzun zamandır gergin siyasete çok güzel bir örnek teşkil ettiği; demokrasi dersi verdiği kanaatindeyim" diye konuştu.

