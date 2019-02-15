İYİ Parti'den 51 kişi CHP'nin listesinden meclis üyesi adayı olacak

İZMİR'de CHP ile İYİ Parti arasında süren görüşmelerde uzlaşma sağlandı. İl başkanları düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından İzmir'de, İYİ Parti üyesi 51 kişinin, CHP'nin listesinden meclis üyesi adayı yazılması kararı alındı.

31 Mart yerel seçimlerinde iş birliği yapan CHP ve İYİ Parti, belediye başkan adayları konusunda uzlaştıktan sonra, belediye meclis üyesi adayları için de anlaşmaya vardı. İzmir'de CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın 10 günlük görüşme maratonunun ardından açıklama yapan Kırkpınar, "Bizim partililerimizden 51'i, istifa ederek CHP'nin listesinden belediye meclis üyesi adayı olacak. Bunlardan 7'si, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi adayı olarak belirlendi. Seçimden sonra, partililerimiz istifa ederek İYİ Parti'ye geri gelecek" dedi. Listelerin istedikleri gibi olmadığını ancak 10 günlük yorucu müzakere sonucunda, kabul edilebilir bir noktaya yaklaştıklarını ve süreci bitirdiklerini belirten Kırkpınar, görüşmelerde mutabakata varıldığını kaydetti.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI