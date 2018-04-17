İYİ Parti'de Korkuteli yönetimine onay

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Süleyman Yıldız tarafından oluşturulan 37 kişilik kurucu yönetim kurulu genel merkez tarafından onaylandı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Yıldız'ın başkanlığa atanmasının ardından ilçede teşkilatlanma çalışmaları da tamamlandı. İlçe Başkanı Süleyman Yıldız'ın oluşturduğu yönetim kurulu genel merkez tarafından onandı.

İlçe Başkanı Süleyman Yıldız, "İYİ Parti'nin Korkuteli ilçesindeki kuruluş aşamasını tamamlamış bulunmaktayız. Yönetim olarak ileriki günlerde toplanarak görev bölümünü yapacağız" dedi.

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