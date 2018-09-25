İTSO: İskenderun İl olmalı

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen müşterek meslek komite toplantısında bölgenin sorunları ele alındı, İskenderun’un İl olması gündeme geldi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ülke, bölge ekonomisi masaya tartılarak dövizdeki hareketliliğin piyasalar yansıması konuşuldu. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Hatay’da yaşanan sıkıntılar konusunda şunları söyledi:

"Hatay merkezli firmalar tarafından Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın kesintiye uğramış olması. Suriye’de süren iç savaş nedeniyle Hatay’ın güvenli olmadığına yönelik olumsuz algının yeni yatırımlara gölge düşürmesi. Faal Organize Sanayi Bölgeleri’nin tam doluluk oranına ulaşmış olmasından ötürü/ sanayinin genişleme ihtiyacının karşılanamaması. Yatırıma uygun arazi tahsisinde ve yatırımcıya arazi bulmada güçlük yaşanması. Çevre düzenlemesi, internet ve elektrikte yaşanan sorunlar olarak ifade edebileceğimiz sanayi altyapısındaki yetersizlikler. Hassa Tünel Projesinin ve Karadeniz-Akdeniz bölünmüş yol projesinin hızla tamamlanması gibi/ belirlediğimiz hususları mütemadiyen dile getirmekteyiz."

Başkan Yılmaz, İskenderun ile ilgili olarak tespit edilen sorunları da şöyle dile getirdi:

"İskenderun’un il olması. Gümrük Laboratuvarı’nın bölgemizde kurulması. Tarımsal Ürünleri Değerlendirme Sanayi Sitesi’nin Kurulması. HADO İskelesi Sorununun çözüme ulaştırılması. Karayolları Arazisi Şehir Parkı projesinin tamamlanması. Otobandan şehri içine çıkış noktaları yapılması. İskenderun Belediyesi tarafından 1/5.000’lik Alternatif Plan çalışması yapılması. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemizde tespit ettiğimiz sorunları ve çözüm önerilerini, TOBB Başkanımızla, bölgemizdeki milletvekillerimizle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaşmaktayız. Bölgemize değer katacağına inandığımız projeleri araştırmakta, hayata geçirilmesi noktasında girişimlerde bulunmaktayız."

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