ITSO heyetinden Vali Şıldak'a ziyaret

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet Burdur Valisi Hasan Şıldak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve yönetim kurulu üyeleri Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek, iki ilin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasına yönelik projeleri konuştu. Vali Şıldak, ziyaretleri için ITSO Başkanı Başdeğirmen ve heyetine teşekkür ederken, iki dost ve kardeş ilin gelişmesi için yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini söyledi.

Vali Şıldak, "Isparta ve Burdur ile birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Sayın başkanla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda da birlikteyiz, iki ilimizin geleceğiyle ilgili önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta ve Burdur'un birçok ortak noktada Türkiye'de, dünyada marka şehirler arasına girebileceğini vurguladı. Başdeğirmen, "Sayın Valimiz Burdur'a geçen aylarda atandı. Kendisiyle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan işbirliği içindeyiz. Sayın Valimiz yeni gelmesine rağmen bölgeyi tanıması, yapacağı çalışmaları anlatması bizleri memnun etti. Bizler de illerimizin kalkınması, güçlenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sayın Valimizin de önemli projelere imza atacağını düşünüyoruz. Sayın Valimizin de bizlerden bir isteği olursa her zaman yanındayız. Yeni görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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