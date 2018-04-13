ITSO'da başkan yeniden Başdeğirmen

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanlığına ikinci kez Şükrü Başdeğirmen seçildi.

ITSO'nun 7 Nisan'da başlayan seçim süreci tamamlandı. ITSO başkanlığına mevcut başkan Şükrü Başdeğirmen ikinci kez seçildi. ITSO Meclis Başkanlığına Osman Doğan Şahlan seçilirken, yardımcılığına Hüseyin Dede, katip üyeliğe ise Tahir Demiralay seçildi. ITSO'nun Şükrü Başdeğirmen başkanlığındaki yönetim kurulu, Mustafa Tutar, Ahmet Kabalak, Mustafa Uygun, Mustafa Peray, İsa İpekçi, Ahmet Öztürk, İbrahim Tekeli, Mustafa Küçükyaman, İbrahim Güler ve Kadir Özkan'dan oluştu. TOBB genel kurul delegeliğine ise Eşref Bıtrak, Burak Akşahin, Cüneyd Kadıgol, Mustafa Baran Tural ve Muhammet Şirin seçildi

Seçim süreci hakkında bilgi veren ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 2018-2022 yılları arasında Isparta'ya hizmet edeceklerini kaydeden Başdeğirmen, "ITSO, 5 binin üzerinde üyesi bulunan 17 meslek komitesinde Isparta'nın ekonomisine yön veren çok değerli işadamlarının bulunduğu köklü bir o kadar da güçlü bir kuruluş. Fedakarlıkla, özveri ile inşallah üyelerimize ve Isparta'mıza hizmet edeceğiz. Bütün işadamlarımız aldığı yükün farkında. Artık elimizi taşın altına koyma zamanı. Burada kimse kimseden üstün değil herkes eşit, hepimizin gayesi memlekete hizmet dolayısıyla hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız. 2018-2022 döneminde de geçtiğimiz dönemin yükselişini ve başarısını sürdürerek, odamızı, ilimizi daha da ileriye götürmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmemiz gerekiyor. Benim bu konuda size inancım ve güvenim sonsuz. Seçimimiz tüm üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

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