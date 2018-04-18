İTO'da görev dağılımı yapıldı

İZMİR Ticaret Odası'nın yeni yönetim kurulu, Mahmut Özgener'in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirip, görev dağılımını yaptı.

Yönetim Kurulu toplantısında başkan yardımcılıklarına Cemal Elmasoğlu ile Emre Kızılgüneşler; sayman üyeliğe ise Mert Pala oy birliği ile seçildi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Değişim sloganıyla çıktığımız bu yolda vizyoner ve çalışkan bir ekiple projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Genç, dinamik ve kent için son derece heyecanlı olan yeni yönetim kurulumuz başta Odamız ve üyelerimiz olmak üzere kentimizin geleceğine yön verecektir. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilerken Odamıza ve kentimize de hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

MECLİS ŞEKİLLENMİŞTİ

Geçen cumartesi günü düzenlenen Meclis Başkanlığı ve Başkan Yardımcılıkları seçimlerinde Selami Özpoyraz en fazla oyu alarak Meclis Başkanı seçilmişti. İrfan Erol ve Yavuz Ateşalp Meclis Başkan Yardımcıları olurken katip üyeliğe de Ali Yaramışlı getirilmişti.

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