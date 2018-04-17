İTO'da devir teslim tamamlandı

İZMİR Ticaret Odası'nda (İTO) geçen hafta yapılan seçimlerininin ardından mazbatasını alan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile önceki dönem Meclis Başkanı Rebii Akdurak'dan görevi devralan Selami Özpoyraz çalışmalarına başladı.

İzmir Ticaret Odası'nda ilk devir teslim Meclis Başkanlığı'nda oldu. Geçmiş Dönem Meclis Başkanı Rebii Akdurak görevini yeni seçilen Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a törenle devretti. Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, seçilen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik ederken, "Beni layık gören tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız Rebii Akdurak, Meclis Başkanlığını layikı ile yaptı ve Odamızı başarıyla temsil etti. Kendisine hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPARIM"

Geçmiş dönem Meclis Başkanı Rebii Akdurak ise güzel bir seçim dönemi olduğunu belirterek, Selami Özpoyraz ile seçilen tüm meclis başkanlık divanı üyelerini tebrik etti. Akdurak, "Hem Selami Bey, hem de seçilen başkan yardımcılarımız son derece tecrübeli isimler. Çok iyi işler olacağına inanıyorum. Seçimde çekişmeler olur, kırgınlık olmaması çok önemli. Ben de meclis üyesi olarak, Odamız için üzerime düşeni yapmaya hazırım" dedi.

ÖZGENER, DEMİRTAŞ'I İTO'DA AĞIRLADI

İzmir Ticaret Odası'ndaki ikinci devir teslim ise yönetim kurulu başkanlığında oldu. Konak İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra İTO Başkanlık katında Ekrem Demirtaş'ı ağırlayarak devir teslim törenini gerçekleştirdi. Törene; İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kızılgüneşler, Cemal Elmasoğlu'nun yanı sıra Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile Meclis Başkan Yardımcısı İrfan Erol ve Meclis Üyesi Nevzat Artkıy katıldı.

"KATILMANIZ BİZİ MUTLU ETTİ"

Ekrem Demirtaş'ın 26 yıl boyunca İzmir'e önemli katkılar verdiğini ve seçimle ilgili aldığı karara saygı duyduklarını kaydeden Mahmut Özgener, "Bu ziyaretiniz ve devir teslim törenine katılmanız bizleri oldukça mutlu etti. Bizler de kentimize ve üyelerimize en iyi hizmeti vererek Meclis çatısı altındaki 175 meclis üyemizle uyum içinde çalışacağız. Kapımız bu Odayı hizmet eden herkese sonuna kadar açık. Sizlere de verdiğiniz hizmetler için yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" dedi.

TEBRİK EDİP, BAŞARI DİLEDİ

Yönetim Kurulu Başkanı Özgener ve kurul üyelerini tebrik eden Ekrem Demirtaş ise, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtti. Demirtaş, "Önemli olan İzmir ve Ticaret Odası üyeleri için başarılı projelere imza atabilmek ve bu hizmet yarışını bir üst seviyeye taşıyabilmektir. Seçilen tüm meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerini bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

İZMİR, ()

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