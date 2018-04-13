İTO Başkan adayı Özgener: Destek imzaları 105'i geçti

İZMİR Ticaret Odası'nda (İTO) yarın (cumartesi) yönetim kurulu seçilecek. İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener’in basın biriminden yapılan açıklamada destek bildirisine imza verenlerin sayısının 105’i geçtiği bildirildi.

İTO, yarın seçime gidiyor. İTO Meclis Salonu’nda sabah 09.00’da başlayacak seçimlerde 79 meslek komitesinden seçilen 175 meclis üyesi oy kullanacak. İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener'in basın biriminden yapılan açıklamada 55 meslek komitesindeki 105 meclis üyesinden destek imzası alındığını açıklandı. Özgener, seçimlerin kentin ticari yaşamı için bir milat olacağına inandıklarını vurgulayarak, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Özgener, "Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmayan, gittiğim her yerde ekibimi ve beni kucaklayan Oda üyelerimiz başta olmak üzere, kentimizin güzide sivil toplum örgütlerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine, ziyaret ettiğimiz çarşılardaki esnafımıza, yolda boynumuza sarılarak bizleri duygulandıran ve başarı dileyen İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum. Bu durum, bizim toplumun her kesimini kucakladığımızı, ilgisini çektiğimizi gösteriyor" dedi. Değişimle birlikte kent ekonomisi ve yaşamında yeni bir sayfa açılacağını da sözlerine ekleyen Özgener, bu değişimi sağlayacak projeleri de hızla hayata geçireceklerini söyledi. Önceliğinin İTO'daki yönetim anlayışı olacağını kaydeden Özgener, "Bildiğiniz gibi adaylık sürecimde seçilmem halinde ilk işimin yönetim anlayışını değiştirmek olacağını söyledim. Eğer meclis üyelerimiz teveccüh gösterir ve ‘başkan’ seçilirsem gerekli çalışmaları hızla başlatacağız. İnanıyorum ki, üyelerimiz değişim isteklerini başkanlık seçiminde de yineleyecekler ve Oda’mızı hep birlikte yönetip; hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

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