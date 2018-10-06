İthal kömürün fiyatı geçen senenin iki katına çıktı

KIŞ sezonunun yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar ısınmak için kömür satın almaya yöneldi. Ton fiyatı 750 TL olan yerli kömüre göre daha yüksek kalorili olması nedeniyle tercih edilen ithal kömürün ton fiyatı ise geçen sene 700 TL iken, bu sene kalorisine göre 1200-2 bin TL arasında değişiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına başlarken, ithal kömürün ton fiyatı geçen sene 700 TL iken, bu yıl 2 bin TL’ye kadar yükseldi. Son yıllarda yerli kömürün yeterli gelmemesi ve kolorisinin daha düşük olması nedeniyle ithal kömür tercih edilir oldu. İzmir’deki bir kömür şirketinin sahibi Münaşettin Duman, ithal kömürü, hem yurtdışında fiyatının artması hem de dolar kurunun yükselişi nedeniyle pahalı alıp pahalıya sattıklarını söyledi.

VATANDAŞ İTHAL KÖMÜR ALMAKTA ZORLANIYOR

Türkiye'de en kaliteli olan yerli kömürün, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Ege Linyitleri İşletmesi'ne (ELİ) bağlı olarak üretilen Soma Kısrakdere kömürü olduğunu söyleyen Münaşettin Duman, "Ancak bu kömür de genellikle devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Bize yeteri kadar yerli kömür gelse, ithal kömürle hiç ilgilenmeyiz. İthal kömürün fiyatı, hem bu sene yurtdışında talep arttığı için hem de döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yükseldi. Geçen sene ton fiyatı 700 TL olan ithal kömür, bu sene 1200-2 bin TL arasında değişiyor. İthal kömür almakta zorlanıyoruz, haliyle vatandaş da zorlanıyor. Yerli kömürde ton fiyatı ise 750 TL civarında" dedi.

"HER ŞEY DOLAR KURUNA BAĞLI, VATANDAŞ BEKLEYİŞ İÇİNDE"

Birçok apartmanın kaloriferde kullanabilmek için ithal kömüre ihtiyaç duyduğunu dile getiren Duman, "Apartmanlarda kullanılacak kömürün en düşük 7000 kalori olması gerekmektedir, bizim en iyi yerli kömürümüz 4800 kaloriyken ithal kömürler 8000-8500 kaloriye kadar çıkıyor. Yerli kömür alsalar, bu kalorilere ulaşabilmek için fazla yaktığı için iki sefer almak zorundalar. Bu sebeple de halk ithal kömür almak zorunda kalıyor. Ege Linyitleri İşletmesi Soma Kısrakdere kömürünü piyasaya yeterli miktarda sunarsa, ithalatçılar da fiyatı düşürüp ellerinde kalan malları çıkarmak zorunda kalır" diye konuştu.

Döviz kurunun satışlarını durgunlaştırdığını söyleyen Duman, "Vatandaşlar mayıs ayından itibaren kömür alımına başladılar. Şu sıralar da kömür almak için uygun bir zaman. Fakat vatandaşlar döviz kuru nedeniyle biraz geride duruyorlar, çaresiz bir bekleyiş içindeler. Son birkaç günde fiyatlarda bir gerileme oldu fakat kışın artabilir de düşebilir de. Her şey dolar kuruna bağlı. Kömürde fiyat artışının görünmeyen fakat en önemli sebeplerinden biri de banka faizleri. Kömür kredisinde faiz bu sene birden yüzde 10’dan yüzde 40’a çıktı. Hazırlıksız yakalandık, bizi en çok yıkan faiz oldu" dedi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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