İtfaiyeye prefabrik bina

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Çamdibi'ndeki itfaiye grubu için prefabrik bina tercih etti. Binada, 24 saat hizmet veren itfaiye personeli için her türlü konfor sağlandı. Banyolu dinlenme odaları, spor ve oyun salonu bulunan bu modelin, ihtiyaç duyulması halinde başka ilçelerde de hayata geçirileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, halkın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürürken, alt yapısını da yeni teknolojilerle yeniliyor. Araç-gereç parkurunu çağın en modern olanaklarıyla donatan İzmir İtfaiyesi, diğer yandan da olay yerine daha hızlı ulaşabilmek amacıyla konuşlandığı grup sayısını artırıyor. Bu yapılanma sırasında hız kazanmak amacıyla, 2 ay gibi kısa sürede hizmete alınan prefabrik yapıları tercih eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, bunun ilk örneğini Çamdibi İtfaiye Grubu'nda gösterdi. Uzun yıllardır hizmet veren ancak yenilenmesi gereken Çamdibi İtfaiye Grubu'nu yıkıp yeni baştan yapmak yerine, kısa sürede faaliyete geçmesini sağlamak için prefabrik bina tercih edildi.

Hazırlanan proje doğrultusunda, prefabrik binada itfaiye personeli için iki veya üç kişilik, içinde banyosu bulunan odalar; duş, yemekhane, spor ve oyun salonu ile kitap okuma alanı oluşturuldu. İtfaiye acil müdahale araçları için kapalı garaj yapıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, daha etkin ve daha hızlı hizmet verebilmek için bu prefabrik binalardan yıl sonuna kadar Ödemiş ilçesinde 2, Beydağ, Karaburun, Urla ve Torbalı'da birer adet kurmayı planladıklarını duyurdu.

İZMİR, ()

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