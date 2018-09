İtfaiyeden Başkan Aydın'a ziyaret

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 304'üncü kuruluş yıl dönümü nedeni ile Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahir Kuzu, İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz ve müdürlük personelinin katıldığı ziyarette, yıllık olay sayıları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette söz alarak birim faaliyetleri hakkında bilgi veren İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz, yılda bin 400 olan vaka sayısının 670'e gerilediğini söyleyerek "Okullara, kamu kurumlarına ve özel işletmelere yangın konusunda eğitimler veriyoruz. En büyük sorunların başında gelen anız yangınlarında da yarı yarıya bir azalma söz konusu. Binalara yangın yönetmeliğine uygunluk konusunda denetimler yapıyoruz. Geçen yıl 670 binaya bu alanda ruhsat verdik. Eğitim ve denetimlerimiz yangınların azalmasında büyük etken oldu. En önemlisi bu yıl içerisinde yangından kaynaklı bir can kaybı yaşamadık" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu ise yangın, sel, deprem, kaza gibi birçok konuda canla başla mücadele eden tecrübeli bir ekip olduğunu belirterek "Bir çok alanda verdiğimiz eğitimlerle de yangın çıkmadan önleyici tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz" diye konuştu. Donanım ve eğitimli personel olarak çok iyi bir noktada olduklarına işaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Doğal afetlerde ve kurtarma operasyonlarında etkin rol alıyoruz. Özellikle kazalarda ekip ve ekipmanlarımız can kurtarıyor. Her birimde faaliyet sayısı ne kadar çok olursa, o zaman başarılı olduğumuzu anlıyoruz ama itfaiye için bu durum tam tersi. Verdiğimiz eğitimler çok etkili oluyor, sonuçlar da zaten bunu gösteriyor. Eğitim konusuna daha çok ağırlık vermemiz gerek. İnşallah itfaiyeye hiç ihtiyaç olmaz. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Nice 304 yıllara kavuşmanızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

