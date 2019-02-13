İtfaiyecilere özel eğitim

ANTALYA, () - ANTALYA OSB, organize sanayi bölgeleri ile belediye itfaiye teşkilatlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek bir projeyi hayata geçirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Antalya Bilim Üniversitesi paydaşlığı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tedarikçi kuruluş işbirliğiyle hizmet sunumu gerçekleştirilecek projede, itfaiye teşkilatı personelinin yetkinlik eğitimleri ve belgelendirme süreçleri Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek. İtfaiyecilere, mesleğin temel gereksinimleri ile ilgili eğitimler, akademisyenler tarafından verilecek ve belgelendirme hizmeti sağlanacak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Eğitim ve belgelendirme süreçlerinin prosedüre uygun uygulanabilmesi için Antalya Bilim Üniversitesi ile Antalya OSB arasında protokol imzalandı. Antalya Bilim Üniversitesi'nde gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar katıldı.

EĞİTİM MERKEZİ

Eğitim programının içeriği hakkında bilgi veren Başkan Bahar, “Antalya OSB Eğitim, sağlamış olduğu hizmet kalitesiyle ulusal anlamda hizmet sunmaya hazır bir marka değeri oluşturmuş, OSB'lere destek sağlayacak ortak eğitim ihtiyaçlarını yanıtlayacak bir merkez haline dönüşmüştür. Belediyelerde ve OSB'lerde yer alan birçok itfaiye teşkilatının tedarik etmede sorun yaşadığı eğitim ve belgelendirme hizmeti, Bölge Müdürlüğümüz koordinasyonunda Antalya Bilim Üniversitesi paydaşlığı ile sistematik ve düzenli olarak 2019 yılı içerisinde Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonlarında ve itfaiye teşkilatı uygulama alanımızda sağlanacaktır" dedi.

PROJE MERKEZİ

Antalya OSB'nin bir proje merkezi olduğuna vurgu yapan Bahar, “Başlattığımız eğitim seferberliğinin 4'üncü yılında, hizmetlerimizi ulusal platforma taşımaktan ve tüm OSB'lerin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kaynak, donanım, hizmet sunum yeterliliğine sahip olmaktan ve paydaşlarımızla birlikte bu hizmeti sunmaktan son derece mutluyuz. Yaptığımız ihtiyaç analizleri, ulusal alanda sektör ihtiyaçlarının da bir göstergesidir. Analizler neticesinde saptanan veriler ışığında eğitime profesyonel anlamda yapacağımız yatırım ve desteklerin, ülkemize önemli faydalar sağlayacağına inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTESİ OLAN SANAYİ

Antalya Bilim Üniversitesi ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi arasında temsili bir duvar var olduğuna dikkat çeken Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, “Biz her zaman 'üniversitesi olan sanayi ve sanayisi olan üniversite' anlayışı ile çalışıyoruz. Bugün yaptığımız bu eğitim protokolü ile de sanayicimize gerekli desteği verecek olmaktan dolayı son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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