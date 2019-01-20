İtfaiye ve ambulans tek numarada birleşti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde itfaiye ile sağlık ihbar hatları tek numarada birleşti.

İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Nusaybin ilçesinde itfaiye ve ambulans ihbar hattı birleşti. Nusaybin İtfaiye Amiri Süleyman Dursun, 110 yangın ihbar hattını arayanlar, 112 çağrı merkezinde görevliler cevap vereceğini söyledi. Dursun, "Vatandaş, bir yangın veya kurtarma ihbarlarını 110 yangın ihbar hattını aradıkları zaman 112 çağrı merkezi cevap verecek. Çağrı merkezi, aldığı ihbar adresini ve bilgilerini, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine bildirecek. Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz olay yerine gidecek" dedi.

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