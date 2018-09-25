İtfaiye teşkilatının gurur günü

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. İtfaiye Teşkilatı'nın 304'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende itfaiye ekipleri, kurulan stantlarda araç gereçlerini tanıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası ile İtfaiye Teşkilatı'nın 304'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene, Ak Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, itfaiye dairesi personeli ve vatandaşlar katıldı. Denizli Büyükşehir belediye Başkan Osman Zolan, törende canlarını ortaya koyarak milletin imdadına koşan itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. İtfaiye teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Teşkilatımız, Büyükşehir sistemiyle birlikte 19 ilçemizde 52 istasyonu, araçları ve 530 personeliyle 7 gün 24 saat, 365 gün, bayram seyran demeden vatandaşlarımız için nöbette. Bugün itfaiye teşkilatımız Türkiye'de örnek teşkilatlardandır. Aracıyla, tesisatıyla, cesaretli, bilgili, bilinçli itfaiye erlerimizle ve eğitim ağımızla birlikte her yönüyle hazır ve nazırdır. Son model araç ve gereçlerimizle 24 saat vatandaşımızın imdadına hazır halde bekliyoruz. İstasyon ve personel sayısı bakımından nüfusa oranla Türkiye'de en çok istasyona ve en çok personele sahibiz. Araç gereç anlamında da ülkemizde ikinci sıradayız. Çünkü biz insanlarımızı seviyoruz. Vatandaşlarımızın canını ve malını koruyabilmek adına hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz" dedi.

Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı stantları gezdi, araç ve gereçleri inceledi.

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı, 1 Ocak- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 bin 221 yangın, 1482 kurtarma operasyonu, 436 trafik kazası, 1273 dış görev olmak üzere toplam 5 bin 412 olaya müdahale ederken, 1033 işyerinin de denetimini yaptı. Aynı tarihler arasında 1065 saatlik 380 adet eğitim veren itfaiye teşkilatı, 22 bin 878 vatandaşı bu eğitimlerde yangın söndürme konusunda bilgilendirdi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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