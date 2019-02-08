İtfaiye personeli tam kadro eğitim aldı

YALOVA Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri ‘Stres yönetimi ve travma sonrası stres bozukluğu, takım çalışması ve yardımlaşma ile etkili iletişim teknikleri’ konulu eğitimlerini tamamladı. İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitim, Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Doğru tarafından verildi. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarının katılım belgeleri, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İtfaiye Müdürü Murat Sevinç ve Belediye Meclis üyesi Halit Güleç tarafından takdim edildi. “Kendilerini geliştirmek için ekstra çaba harcayan İtfaiye Müdürlüğümüz personellerini tebrik ediyorum” diyen Başkan Salman, “Yalova merkezde görevini başarıyla icra eden ve bunun dışında birçok şehre giderek oradaki olaylara destek veren İtfaiye Müdürlüğü ekibimiz, başarılarıyla kendini kanıtlamış bir birim. Psikolog Çiğdem Doğru tarafından verilen eğitimde kendilerini geliştirmek adına ekstra çaba harcayan müdürlüğümüz ekibini tebrik ederek, katılım belgelerini verdik” şeklinde konuştu.



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