İTB'nin ödüllü Instagram Yarışması sonuçlandı

İZMİR Ticaret Borsası'nın (İTB) 2 Temmuz-30 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlediği Instagram Fotoğraf ve Video Yarışması sonuçlandı. Pamuk fotoğraf kategorisinde Mehmet Aslan, zeytin-zeytinyağı fotoğraf kategorisinde Seyit Konyalı birinciliğe hak kazandı. Zeytin-zeytinyağı video kategorisinde ise birincilik ödülü Ramazan Emiroğlu'nun oldu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya Ege Bölgesi ve ülke tarımının stratejik ürünlerinden pamuk ve zeytin-zeytinyağında üretim, hasat ve işleme süreçlerine ilişkin fotoğraf ve videolarla katılım sağlandığını belirterek, "Borsamızın 3 yıldır sürdürdüğü ve katılımın yıllar içerisinde giderek arttığı Instagram yarışmamız artık geleneksel hale geldi. Yarışmamızı önümüzdeki yıllarda da değişik ürünlerle devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Borsa'nın önemli bir varoluş mecrası olan sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Kestelli, "Yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram kanallarında yapılan reklam çalışmamız, 3 milyon 644 bin 690 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu, sosyal medya yoluyla 686 bin 59 kişiye erişti. 3 bin 225 kişi tıklayarak www.itb.org.tr adresli web sitesinde yer alan yarışma sayfamıza yönlendi. Yarışmaya 1020 eser yüklendi. Şartnameye uygunluk gösteren 585 eser jüri değerlendirmesine sunuldu. Yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

TOPLAM 31 BİN TL ÖDÜL, SAHİPLERİNİ BULDU

Pamuk Fotoğraf, Pamuk Video, Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf, Zeytin-zeytinyağı Video kategorilerinde düzenlenen ve birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon için 1000 TL ödül belirlenen yarışmaya katılan eserler; İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın, İlhan Zincircioğlu, Erol Avni Bozkurt, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Santalar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kenan Çimen ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Turan Gültekin'den oluşan jüri tarafından iki etap halinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Elemeler sonucunda toplam 32 eser sergilemeye değer bulunurken, aralarından 11'i derece almaya hak hazandı. Pamuk video kategorisinde dereceye girecek eser değerlendirilemediğinden, bu kategoride ödüllendirme yapılmaması kararlaştırıldı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi daha sonra İzmir Ticaret Borsabı binasında yapılacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu:

Pamuk Fotoğraf Kategorisi:

1. Mehmet Aslan - @mehmetaslan.photoarts

2. Seçkin Yenici - @seckin_yenici

3. Hakan Kuyumcu - @hakan.kuyumcu

Mansiyon: Ozan Yazar - @ozanyazarr

Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf Kategorisi:

1. Seyit Konyalı - @seyit_konyali

2. Pınar Beğendik - @ pass_world_

3. Şerife Keser - @serifekeser

Mansiyon: Ekrem Ceren - @ekrem.ceren ve Kahraman Bekçili @kahramanbekcili

Zeytin-zeytinyağı Video Kategorisi:

1. Ramazan Emiroğlu - @remiroglu

2. Çetin Karaşahin @cetin_karasahin

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