İTB Instagram yarışması kazananları ödüllerini aldı

İZMİR Ticaret Borsası'nın (İTB) 2 Temmuz-30 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlediği Instagram Fotoğraf ve Video Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 34 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası tarafından 2 Temmuz-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen, pamuk ve zeytin-zeytinyağı konularında fotoğraf ve videoların kabul edildiği Instagram yarışmasının kazananları belli oldu. Eserler İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın, İlhan Zincircioğlu, Erol Avni Bozkurt, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kenan Çimen ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Turan Gültekin'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmaya katılan 585 eser arasından 34 eser sergilenmeye değer görülürken, pamuk ve zeytin-zeytinyağı konularında video ve fotoğraf kategorilerinden 8 eserin dereceye girdi.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Dünyada halen 1 milyarın üzerinde aktif Instagram kullanıcısı bulunuyor. Türkiye ise 37 milyon kullanıcı ile bu alanda dünyada 5. sırada yer alıyor. Biz de bundan yaklaşık üç yıl önce, İzmir Ticaret Borsası olarak Instagram'ın gördüğü müthiş ilgiyi tarımın renkli dünyasına yönlendirebilmek adına tarihi Borsa binamızı konu alan ilk Instagram yarışmasıyla yola çıkmıştık. Hedefimiz farklı yaş gruplarından, farklı eğitim ve gelir seviyelerinden insanların, yani toplumun tüm kesimlerinin ilgisini tarıma ve doğaya çekebilmek, tarlada verilen emeğin önemini herkesin görmesini sağlamaktı. Yarışmanın üç yıllık gelişiminin, bu konuda önemli mesafe kat ettiğimizi gözler önüne serdiğine inanıyorum. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin dört bir köşesinden katılımcıların yarışmamıza ilgi gösteriyor olması, çıktığımız bu yolda güzel işler başardığımızın bir neticesi diye düşünüyorum. Yarışmamız bu yıl pamuk ve zeytin-zeytinyağında fotoğraf ve video kategorilerinde gerçekleştirildi. Katılan tüm fotoğraf ve videolara tek kelimeyle hayran kaldım. Savaşlar, ülkeler arası anlaşmazlıklar, gerginlikler ve ekonomik krizlerle gittikçe zorlaşan hayatı güzelleştirecek renkli işlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle yarışmamıza katılan ve emek veren herkes bizim için değerli" dedi.

Törende her kategorinin birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü verildi. Ödül töreni sonrasında Işınsu Kestelli jüri üyeleri ile birlikte sergilenmeye değer bulunan 34 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını yaptı.

ÖDÜL ALANLAR

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu:

Pamuk Fotoğraf Kategorisi:

1. Mehmet Aslan - @mehmetaslan.photoarts

2. Seçkin Yenici - @seckin_yenici

3. Hakan Kuyumcu - @hakan.kuyumcu

Mansiyon: Ozan Yazar - @ozanyazarr

Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf Kategorisi:

1. Seyit Konyalı - @seyit_konyali

2. Pınar Beğendik - @ pass_world_

3. Şerife Keser - @serifekeser

Mansiyon: Ekrem Ceren - @ekrem.ceren ve Kahraman Bekçili @kahramanbekcili

Zeytin-zeytinyağı Video Kategorisi:

1. Ramazan Emiroğlu - @remiroglu

2. Çetin Karaşahin @cetin_karasahin

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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