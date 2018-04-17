İTB'de görev dağılımı yaplıdı

İZMİR Ticaret Borsası’nın (İTB) seçimle belirlenen Yönetim Kurulu'nde görev dağılımı yapıldı. Işınsu Kestelli başkanlığında toplanan ilk yönetim kurulunda başkan yardımcılıklarına Ercan Korkmaz ve Bülent Arman, sayman üyeliğe Bülent Uçak seçildi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Çalışmalarımızı, bizi yeniden göreve seçerek taçlandıran üyelerimize teşekkür ediyoruz. Hazırladığımız projelerle, yeni çalışma dönemimizde de İTB'yi en üst noktaya taşıma gayretimizi sürdüreceğiz" dedi. İTB'de 2018-2021 tarihleri arasında görev yapacak yönetim kurulu asil listesi şu isimlerden oluşmuştu:

"Işınsu Kestelli, Ercan Korkmaz, Bülent Arman, Derya Pala, Erol Avni Bozkurt, Tayfur Akın, Özhan Şen, İlhan Zincircioğlu, İsmail Emin Kentli, Şeref İyiuyarlar, Bülent Uçak."

İZMİR, ()

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