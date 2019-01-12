İTB'de anason ve kimyon ticareti masaya yatırıldı

TÜRKİYE'nin tarımsal ticaretinde önemli ürünler arasında yer alan anason ve kimyonun iç ve dış piyasadaki güncel durumu ve sektörün gelişimine yönelik öneriler, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

Toplantıya İzmir'in yanı sıra Şanlıurfa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Denizli gibi farklı illerden de kurum, kuruluş ve firma temsilcileri katıldı. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tayfur Akın'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, anason ve kimyon ticaretinde rakip ülkeler ile etkin bir şekilde yarışabilmek için Ar-Ge çalışmaları ile ülke koşullarına daha uygun çeşitlerin ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi, üreticilere eğitim verilmesi, pazar araştırmalarının yapılması ve tüm bu çalışmaların Türk tarımına olası katkılarının önemine ilişkin konular ayrıntılarıyla ele alındı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tayfur Akın, Türkiye'nin coğrafi yapısı sayesinde genetik çeşitlilik ve endemik açıdan birçok bitkinin gen merkezi konumunda olduğuna değinerek, "Türkiye, tıbbi aromatik bitkiler ve baharatlar ticaretinde dünyadaki en önemli ülkeler arasında olmasına rağmen, ihracat miktarında potansiyeline eşdeğer bir gelire maalesef ulaşamamıştır. Türkiye, 2017 yılında 160 milyon dolarlık baharat ihracatı gerçekleştirirken, bunun yüzde 75'lik kısmını oluşturan 120 milyon dolarlık bölümü Ege Bölgesi'nden gerçekleştirilmiştir" dedi.

Baharatların ve tıbbi aromatik bitkilerin ticaretinin dünya tarihi kadar eskiye dayandığını belirten Tayfur Akın, "Dünya nüfusu arttıkça ve refah seviyesi yükseldikçe baharat tüketiminde ve ticaretinde de istikrarlı artış devam etmiş; dolayısıyla bu ürünlerden elde edilen gelir de önemli oranda artmıştır. Sektördeki rakip ülkeler ile güçlü bir şekilde yarışabilmek için, ticareti sürükleyebilecek, dış pazarlarda beklentilere cevap verebilecek ve ülkemiz koşullarına uygun çeşitlerin Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilmesi ve bu çeşitlerin üretim tekniklerinin daha etkin şekilde belirlenmesi, üretici eğitimlerinin verilmesi ticari geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Anason ve kimyonda rekabetçi bir ülke olmak için iç ve dış piyasa gelişmelerini değerlendireceğimiz toplantımızın bu bağlamda son derece verimli sonuçlar getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Akın'dan sonra toplantının panel bölümünde söz alan Prof. Dr. Neşet Arslan 'Dünyada ve Türkiye'de Kimyon Üretimi', Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Kara 'Kimyon Yetiştiriciliği ve Karşılaşılan Problemler', Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Emine Bayram ise 'Tohumdan Pazara Anason' konulu sunum gerçekleştirdi.

Konuşmalar ve sunumların ardından, soru-cevap bölümünde sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplanın sonunda Dr. Tayfur Akın, konuşmacılara günün anısında plaket takdim etti.

İZMİR, ()

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