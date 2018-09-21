İTB çalışanları 5. Geleneksel Aile Günü'nde bir arada

ÇALIŞANLARININ motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak, kurum içi iletişimi arttırarak takım olma ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen İzmir Ticaret Borsası (İTB) çalışanları ve aileleri için her yıl düzenlediği Geleneksel Aile Günü organizasyonunun beşincisini gerçekleştirdi. 15 Eylül 2018 tarihinde Çeşme'de gerçekleştirilen ve İTB yöneticileri ile çalışanlarının aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte tüm gün süren eğlenceli aktiviteler ve aile olimpiyatları düzenlendi.

Etkinliğe İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Genel Sekreter Erçin Güdücü, Genel Sekreter Yardımcısı Sinem Çelikten, Danışman Dr. Pınar Nacak ile Borsa çalışanları ve aileleri katıldı. Katılımcılar tarafından oluşturulan takımlar ve bireysel oyunların yer aldığı aile olimpiyatlarında saha yarışları ve tavla turnuvası düzenlendi. Tavla Turnuvası'nda İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, canlı langırt yarışmasında 'Mavi takım', farklı saha içi aktivitelerini içeren takım yarışlarında Denizciler adlı ekip, masa langırtında Kaan ve Hakan Alhan'dan oluşan ekip, bireysel yarışma kategorisinde yer alan dart şampiyonasında ise Efecan Serin birinci oldu. Tüm gün süren eğlenceli aktivitelerin sonucunda aile olimpiyatlarını ve tavla turnuvasını kazananlara, İTB yöneticileri tarafından madalya takdimi yapıldı. Etkinliğin sonunda İzmir Ticaret Borsası ailesi, günün anısına toplu fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF