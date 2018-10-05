İtalyan şef Gaziantep'e hayran kaldı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in daveti üzerine şehre gelen Dünya’nın en ünlü kasabı İtalyan şef Dario Cecchini, Gaziantep’e hayran kaldı. Ünlü şef, “Gaziantep, çok az bütçeyle çok güzel yemekler yenebilecek tek yer, Antep’ten bir ev almak istiyorum" dedi.

Cecchini, Gaziantep’in tüm misafirlerin kendilerini evinde hissedebileceği özel bir gastronomi şehri olduğunu belirterek, şehre hayran kaldığını söyledi.

İlk kez geldiği Antep’te kaldığı iki gün boyunca şehri karış karış gezen ve yanında götürmek için baklava, kırmızı pul biber, Antepfıstığı ve başka birçok ürün alan Cecchini, “Benim gözümde Türk ve İtalyan halkı kardeştir. Gaziantep, herkes için çok az bütçe ile çok güzel yemekler yiyebileceği tek yerdir. Kısa bir zaman içinde Gaziantep’e dönüp orada daha fazla vakit geçirmeyi, hatta bir ev almayı istiyorum. Türk mutfağını çok seviyorum, Gaziantep de mükemmel bir kelle paça çorbası içmeme rağmen baklavanın yeri bende her zaman özeldir" diye konuştu.

Birbirinden ilginç yemek şovlarıyla ilgi gören Cecchini, menüsünde yer alan bir yemeği sumak, maydanoz, sarımsak, acı biber, yağ ve bol miktarda Antep fıstığı kullanarak menüsüne koyacağına aktaran ünlü şef, yemeğin adını ise ‘Dario Cecchini Gaziantep’ olarak değiştireceğini kaydetti.

Toskana'nın Chianti bölgesindeki Panzano köyünde yaşayan 60 yaşındaki İtalyan Dario Cecchini, ününü 2001 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran deli dana salgısını sırasında kazandı. O dönemde ülkesinde T-bone biftek yemek yasaklanınca, Cecchini bu ete veda etmek için bir cenaze töreni düzenlemişti. Cecchini ailesi, sekiz nesildir kasaplık yapıyor bu olayın ardından ünü dünyaya yayılan Cecchini’nin ünü sayesinde Panzano şehri de turistik bir merkez haline geldi. Bugün insanlar sırf Cecchini’nin kasap dükkânını ziyaret etmek için İtalya ve dünyanın birçok yerinden buraya akın ediyor.

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